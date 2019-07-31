МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль компании "Россети" по РСБУ в первом полугодии 2019 года выросла почти втрое по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 123,1 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка за первые шесть месяцев превысила 25 миллиардов рублей, это на 2,4% меньше, чем за первое полугодие 2018 года. Небольшое снижение компания объясняет плановым уменьшением объема дивидендов, поступивших от дочерних и зависимых обществ.

"Усилия менеджмента компании направлены на изменение бизнес-процессов с целью повышения эффективности функционирования как самой компании "Россети", так и всего электросетевого комплекса. Полученные результаты подтверждают правильность выбранной стратегии", — прокомментировал отчетность генеральный директор "Россетей" Павел Ливинский.