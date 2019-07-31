МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил в "считанные часы" возобновить подачу электричества, газа и воды жителям пострадавших от грозы и урагана районов Чечни.

Ранее Кадыров сообщил, что в Урус-Мартановском районе, пострадавшем от ураганного ветра, практически полностью восстановлено электроснабжение. Аварийные бригады "Чеченэнерго" устраняют локальные повреждения сетей на местах. Возобновлена подача газоснабжения. В Ачхой-Мартановском районе во всех пострадавших шести населенных пунктах были решены проблемы с подачей газа, энергетики подали свет в пяти населённых пунктах. По словам главы Чечни, обесточенным остается только село Янди, работы там близки к завершению.

Кадыров заявил, что ураганный ветер повредил сотни домов, школы, больницу, районный дом культуры, ЛЭП и газопроводные сети в Урус-Мартановском и Ачхой-Мартановском районах.

"Я утром посетил район стихийного бедствия. Собрал членов правительства, руководителей ГУ МЧС по ЧР и коммунальных служб. Поручил первому заместителю председателя правительства ЧР Исе Тумхаджиеву лично координировать работы по ликвидации последствий стихийного бедствия. Также поставил задачу в считанные часы возобновить подачу электричества, газа и воды", — написал Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Глава Чечни добавил, что все работы по оказанию помощи пострадавшим гражданам и ремонту социальных объектов будут завершены в сжатые сроки.