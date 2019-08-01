МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Список претендентов на льготы по Приобскому месторождению расширяется: "Газпром нефть" может получить налоговый вычет на 13,5 миллиарда рублей в год на 10 лет, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

"Газпром нефть" разрабатывает южную часть Приобского месторождения, "Роснефть" — северную. Запасы месторождений относятся к трудноизвлекаемым. По данным издания, президент РФ Владимир Путин одобрил предоставление льгот не только для участка "Роснефти", но и для "Газпром нефти".

По итогам совещания у президента РФ 10 июля о стимулировании нефтяной отрасли министр энергетики РФ Александр Новак направил Путину два письма почти одинакового содержания, посвященных налоговым преференциям для участков Приобского месторождения "Роснефти" и "Газпром нефти". До этого всерьез обсуждались льготы только для "Роснефти", отмечает издание. Однако на письме, посвященном льготам для "Газпром нефти", президент тоже поставил резолюцию "согласен", рассказывают собеседники газеты.

"Роснефть" просит предоставить ей десятилетний вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на 46 миллиардов рублей в год, "Газпром нефть" — вычет на 13,5 миллиарда рублей в год с 2020 года. В случае получения льгот нефтекомпании обещают вложить свободные средства в бурение на Приобском месторождении для остановки резкого падения добычи. "Газпром нефть" не предоставила комментарий, в Минэнерго и Минфине от них отказались.

Как отмечает издание, Минфин до этого момента публично выступал против подобных льгот. В министерстве заявляли, что в случае их одобрения бюджет может лишиться 600 миллиардов рублей в 2020–2029 годах. В частности, министерство по итогам совещания 10 июля добилось того, что Путин распорядился принять мораторий на новые налоговые льготы для нефтяных месторождений, действующий до конца года. Исключение было сделано лишь для Приобского месторождения без указания конкретных недропользователей.

Минэнерго и Минфин, согласно поручению президента, должны были до 20 июля подготовить финансово-экономическое обоснование льгот для месторождения. Минфин "не видел" подобных документов, поэтому подготовка законопроекта по льготам для Приобского сейчас не идет, отметил собеседник издания. Позиция президента, возможно, касалась только целесообразности выдачи льгот, что не означает их немедленного получения, добавляет другой источник. Минэнерго предлагает предоставить льготы с 2020 года, для чего закон нужно принять до ноября.

Руководитель "Роснефти" Игорь Сечин утверждал, что на "Роснефть" приходится только 3% от общего объема льгот в отрасли, "если считать экспортные льготы". Значительно больше — под 30% — получает "Газпром нефть", их догоняет "Лукойл" и даже "Сургутнефтегаз, отмечал он. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков парировал, что "Газпром нефть" платит один из самых высоких НДПИ в отрасли на традиционных месторождениях, а размер льгот нужно сравнивать с учетом качества запасов: "то есть сравнивать яблоки с яблоками, а не яблоки с огурцами. Только после этого можно уверенно говорить, что кто-то недоплачивает, а кто-то переплачивает".