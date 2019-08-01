МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Средняя стоимость тонны авиационного керосина в РФ в июле 2019 года выросла по сравнению с июнем на 0,3%, до 54,039 тысячи рублей, следует из материалов Росавиации.

Стоимость авиакеросина в 2019 году в месячном выражении незначительно снижалась с января по апрель, в мае начался рост.

Цена авиакеросина в московских аэропортах "Шереметьево" и "Домодедово" в июле не изменилась. Во "Внуково" стоимость выросла на 2,5-2,7%.

В конце июня в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с высокими ценами на авиакеросин в России, которая отражается на стоимости авиабилетов, должна быть немедленно исправлена. По итогам прямой линии вышло поручение президента правительству создать механизм сглаживания колебаний цен, обеспечив их рост не выше инфляции.

Для решения проблемы Минфин предложил так называемый демпфирующий механизм, который уже применялся для сдерживания роста цен на бензин и дизтопливо.

Путин 30 июля подписал закон, предполагающий, что с 1 августа 2019 года вводится демпфирующий механизм для авиакеросина, приобретаемого авиакомпаниями. Он будет применяться в зависимости от разницы средней экспортной цены авиакеросина и средней оптовой цены в РФ в 48,3 тысячи рублей за тонну в 2019 году, с ее индексацией на 5% ежегодно до 2024 года включительно. Компенсация для авиакеросина составит 70% от этой разницы цен в 2019 году и 65% с 2020 года.