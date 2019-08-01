МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров головной компании итальянского энергоконцерна Enel, по итогам первого полугодия поднялась на 9,7% по сравнению с прошлым годом, до 2,215 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.

Выручка Enel в отчетном периоде увеличилась на 8,2%, до 38,991 миллиарда евро. Разводненная прибыль на акцию, приходящаяся на акционеров головной компании, составила 0,22 евро против 0,2 евро годом ранее.

Показатель EBITDA по итогам полугодия вырос на 13,4%, до 8,907 миллиарда евро. Чистый финансовый долг в отчетном периоде составил 45,391 миллиарда евро, этот показатель увеличился за год на 10,5%. Рост долга компании связан с увеличением капитальных затрат, выплатой дивидендов и приобретениями ряда компаний.

"Первая половина 2019 года отличалась быстрым ростом показателей Enel Group, которые поддерживаются инвестициями в области возобновляемых источников энергии и электросетей, а также ускорением роста эффективности в соответствии с стратегическим планом на 2019-2021 год", — отмечается в релизе компании. Географическая диверсификация Enel позволила поддержать рост прибыли.

Enel — крупнейшая энергетическая компания в Италии и одна из крупнейших в мире, основана в 1962 году. Штаб-квартира расположена в Риме. "Энел Россия" входит в итальянскую группу Enel. Общая установленная мощность электростанций компании в РФ составляет 9,4 ГВт по выработке электроэнергии и 2,4 тысячи Гкал.ч по выработке тепла. Чистая прибыль "Энел Россия" по МСФО в 2018 году, приходящаяся на собственников компании, снизилась на 10,2% по сравнению с 2017 годом и составила 7,706 миллиарда рублей.