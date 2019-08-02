КИЕВ, 2 авг — ПРАЙМ. Украина в июле увеличила запасы газа в подземных хранилищах на 2,3 миллиарда кубометров, до 15,9 миллиарда, сообщила в пятницу пресс-служба НАК "Нафтогаз".

"Объемы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) за июль выросли на 2,3 миллиарда кубометров — до 15,9 миллиардов кубометров. Сейчас в ПХГ находится на 3 миллиарда кубометров больше газа, чем в прошлом году", — говорится в сообщении. В компании напомнили, что для стабильного прохождения отопительного сезона необходимо накопить в ПХГ около 20 миллиардов кубометров газа.

Ранее глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявлял, что стране грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона в хранилища не будет закачано 20 миллиардов кубометров газа.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Коболев заявлял, что для подготовки к следующему отопительному сезону 2019-2020 годов необходимо накопить больше запасов ввиду окончания контракта с российским "Газпромом".

Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года. Второй раунд трехсторонних консультаций прошел в январе в Брюсселе. Конкретных договоренностей не было достигнуто, однако ЕК сделала сторонам предложение относительно возможного будущего контракта. По мнению ЕК, контракт должен быть подписан на срок более 10 лет, а объемы — быть привлекательными, в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской газотранспортной системы.

Министр энергетики РФ Александр Новак 13 июня после переговоров с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем заявил, что Россия готова продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину и возобновить поставки газа в страну. При этом Новак назвал разрешение судебных споров "Газпрома" и "Нафтогаза" одним из ключевых моментов для достижения договоренностей РФ и Украины по газу.