МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской нефтегазовой компании ExxonMobil по итогам первого полугодия 2019 года сократилась на 36,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,48 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 1,28 доллара против 2,01 доллара в первом полугодии 2018 года. Общая выручка и прочие доходы ExxonMobil сократились на 6,3% — до 132,716 миллиарда долларов.

При этом добыча углеводородов ExxonMobil в пересчете на нефтяной эквивалент в первом полугодии увеличилась на 7%, до 3,9 миллиона баррелей в сутки.

По итогам второго квартала компания зафиксировала уменьшение чистой прибыли на 20,7%, до 3,13 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,73 доллара против 0,92 доллара во втором квартале 2018 года. Общая выручка и прочие доходы компании сократились на 6% — до 69,091 миллиарда долларов.

ExxonMobil, штаб-квартира которой находится в штате Техас, является крупнейшей частной нефтяной компанией в мире и одной из крупнейших по размеру капитализации.