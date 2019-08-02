МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Американская нефтегазовая компания Chevron по итогам первого полугодия 2019 года сократила чистую прибыль, приходящуюся на головную компанию, на 1,3% в годовом выражении — до 6,954 миллиарда долларов, сообщает компания.

Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 3,66 доллара против 3,68 доллара за аналогичный период 2018 года. Общая выручка компании опустилась на 7,4% и составила 74,05 миллиарда долларов.

Объем добычи Chevron в отчетном периоде составил 3,061 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, на 7,8% превысив показатель годичной давности. В сегменте upstream (разведка и добыча) прибыль компании снизилась на 0,6% и составила 6,606 миллиарда долларов. В сегменте downstream (переработка и сбыт) прибыль уменьшилась на 37%, составив 981 миллион долларов.

Во втором квартале чистая прибыль Chevron выросла в годовом выражении на 26,3% — до 4,305 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,27 доллара против 1,78 доллара годом ранее. Выручка сократилась на 8% и составила 38,85 миллиарда долларов.

Добыча компании составила 3,084 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 9% больше прошлогоднего показателя. В сегменте upstream Chevron во втором квартале зафиксировала прибыль в размере 3,483 миллиарда долларов (рост на 5,7%). В сегменте downstream компания сократила прибыль на 13% — до 729 миллионов долларов.

Chevron является второй по величине нефтегазовой компанией США. Корпорация работает более чем в 180 странах.