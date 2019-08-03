МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Угрозы заправке "Татнефти" из-за пожара в центре Москвы нет, АЗС закрыта, а её сотрудники были эвакуированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Пожар начался утром в субботу в 4-этажном здании старой постройки на улице Дубининская недалеко от станции метро "Павелецкая". Позже представитель столичного главка МЧС РФ сообщил, что пожар локализован на площади 5 тысяч квадратных метров. Сообщалось также, что огонь угрожал соседним постройкам и АЗС. Позже ГУМЧС сообщило о ликвидации пожара.

"Угрозы заправке нет, сейчас пожар тушат с вертолетов. Наш персонал тоже эвакуирован, АЗС закрыта", — заявили в "Татнефти".