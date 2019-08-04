ТОКИО, 4 авг – ПРАЙМ. Компания-оператор аварийной японской АЭС "Фукусима-1" TEPCO сообщила, что землетрясение магнитудой 6,2 не привело к сбоям в работе станции.

По данным Главного метеорического агентства, толчки были зафиксированы в 19.23 по местному времени (13.23 мск). Очаг залегал на глубине 50 километров. Толчки силой до 5 баллов ощущались в префектурах Мияги и Фукусима. В Токио зафиксированы толчки силой до трех баллов.

К настоящему времени известно об одном пострадавшем.

По данным агентства Киодо, землетрясение не вызвало сбоев в работе АЭС "Фукусима-1" и АЭС "Фукусима-2".

В связи с подземными толчками на короткое время было приостановлено движение скоростных поездов между Токио и городом Сендай. Работа аэропортов Сендай и Фукусима также не была нарушена.

Авария на АЭС "Фукусима-1" была признана крупнейшей за 25 лет после катастрофы в Чернобыле. После землетрясения магнитудой 9,0 в марте 2011 года гигантская волна высотой 15 метров затопила энергоблоки станции, вызвала отключение их электроснабжения, что привело к остановке системы охлаждения реакторов. Полная ликвидация аварии, включая демонтаж реакторов, как ожидается, займет 40 лет.