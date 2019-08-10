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МОСКВА, 10 авг /ПРАЙМ/. Пять сотрудников Росатома погибли при ЧП на военном полигоне в Архангельской области, еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести, сообщила госкорпорация.

В четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. Ранее МО РФ сообщало, что погибли два человека. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме. В связи с инцидентом была созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям под руководством губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

"В результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников госкорпорации "Росатом". Еще трое наших коллег получили травмы и ожоги различной степени тяжести", — говорится в заявлении департамента коммуникаций Росатома.

Отмечается, что ЧП произошло "в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке".

"Все пострадавшие доставлены в специализированное медицинское учреждение, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. От имени огромного коллектива Росатома выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. Их семьям будет оказана помощь и поддержка", — подчеркивает госкорпорация.