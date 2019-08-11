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КИЕВ/МОСКВА, 11 авг /ПРАЙМ/. Украинские правоохранители в Херсоне проводят обыски на судне "Мария", которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ, сообщила входящая в состав Генпрокуратуры Украины прокуратура Крыма.

"В ходе уголовного дела по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию прокуратура АР Крым проводит обыск в городе Херсон на судне "Мария", которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что в июне 2015 года это же судно, но под названием "Вилга", якобы поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в город Севастополь.

"На основании определения Херсонского городского суда сейчас на указанном судне производится обыск", — говорится в сообщении.

Согласно данным портала Международной Федерации транспортных рабочих (ITF), танкер Vilga (IMO 9109811) ходит под флагом Украины. По данным онлайн-портала по отслеживанию движения судов, танкер Vilga был переименован в Mriya, в настоящий момент пришвартован и находится в порту Херсона недалеко от заблокированного на Украине российского танкера "Механик Погодин".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".