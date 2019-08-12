ТАЛЛИН, 12 авг /ПРАЙМ/. Премьер Эстонии Юри Ратас обсудил по телефону с новой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен крупные проекты в области энергетики и транспортной инфраструктуры, а также вопросы климата, сообщила в понедельник пресс-служба эстонского правительства.

По данным пресс-службы, значительное место в беседе Ратаса и фон дер Ляйен занимали важные для стран Балтии вопросы строительства железнодорожной магистрали Rail Baltic и синхронизации электросетей с материковой Европой.

"Надеюсь, что строительство Rail Baltic и синхронизация электросетей Эстонии, Латвии и Литвы с материковой Европой к 2025 году останутся важными и для следующего состава Европейской комиссии", — заявил Ратас, подчеркнув важность финансирования этих проектов из следующего долгосрочного бюджета Европейского союза 2021 года.

Строительство железнодорожной трассы Rail Baltic Ратас назвал "транспортным проектом века". "Это важно для нашей лучшей экономической и политической интеграции с Европой, а также для безопасности нашего региона", — подчеркнул премьер.

Глава эстонского правительства отметил, что синхронизация балтийских электросетей с материковой Европой является одним из ключевых проектов по завершению создания энергетического союза. "Также это важно с точки зрения энергетической безопасности как Эстонии, Латвии и Литвы, так и Европы в целом", — добавил Ратас.

Железнодорожная магистраль Rail Baltic длиной 730 километров должна связать государства Западной Европы со странами Балтии через Варшаву, Вильнюс, Каунас, Ригу, Таллин и далее, с помощью парома, с Финляндией. Стоимость проекта составит примерно 5,8 миллиарда евро, из которых 85% должен предоставить Евросоюз. Строительство магистрали предполагается завершить в 2026 году.

В июне 2018 года страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы. До 2025 года страны Балтии должны будут окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва).