КИЕВ, 13 авг /ПРАЙМ/. Новая плановая дата завершения работ по строительству подстанции "Кременская" в Луганской области установлена на конец мая 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба "Укрэнерго".

Подстанция позволит синхронизировать систему энергопоставок севера Донбасса с энергосистемой Украины и решить проблему поставки электричества жителям Луганской области.

"Новая плановая дата завершения работ — 31 мая 2020 года. Работы идут сверхвысокими темпами, на площадке работает более 100 сотрудников. Сейчас на объект поставлено 99% основного электротехнического и вспомогательного оборудования, смонтировано 96 опор ВЛ 220 кВ Кременская Юбилейная", — сообщила пресс-служба.

Как отметили в пресс-службе компании, строительство подстанции началось в 2017 году, а завершить работы планировали в декабре 2018 года. Однако эти сроки пришлось сдвинуть, потому что кабинет министров задержал на 17 месяцев утверждение проектно-сметной документации и решение вопросов землеотвода — документов, без которых невозможно начинать строительство.