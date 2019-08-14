МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Входящие в "Газпром энергохолдинг" ОГК-2 и "Мосэнерго" заключили сделку по обмену казначейскими акциями, ОГК-2 она обошлась почти в 319 миллионов рублей, "Мосэнерго" — около 2,1 миллиарда рублей, говорится в сообщениях компаний.

В июле советы директоров "Мосэнерго" и ОГК — 2 одобрили сделки по обмену казначейскими акциями компаний. ОГК-2 продает около 4,3 миллиарда своих акций, "Мосэнерго" — около 140 миллионов. В среду компании сообщили о том, что договоры купли-продажи акций были заключены 13 августа.

"Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Уплата цены договора производится покупателем не позднее 30 сентября 2019 года, после перехода права собственности на акции к покупателю, путем зачета встречных однородных требований", — говорится в сообщениях.

В них также отмечается, что ОГК-2 приобретает акции почти за 319 миллионов рублей, "Мосэнерго" — за 2,1 миллиарда рублей.