МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Россия, Азербайджан и Иран подписали соглашение о совместной разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта соединения энергосистем трех стран, говорится в сообщении "Системного оператора" (диспетчера энергосистемы РФ).

"Двенадцатого августа Россия, Азербайджан и Иран заключили соглашение о совместной разработке технико-экономического обоснования проекта создания энергетического коридора "Север – Юг" между энергосистемами Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран и Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В нем также уточняется, что со стороны России участниками соглашения стали "Системный оператор" и "Россети", а со стороны Азербайджана и Ирана – "Азерэнержи" и Иранская управляющая компания по электрогенерации, передаче и дистрибьюции Tavanir.