МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Слушания в Швеции по оспариванию окончательного решения арбитража Стокгольма по транзитному спору "Газпрома" и "Нафтогаза" запланированы на сентябрь-октябрь 2020 года, сообщается в отчетности "Газпрома" по РСБУ.

"Слушания по делу об оспаривании арбитражного решения по делу о транзите запланированы на сентябрь-октябрь 2020 года", — сообщается в отчетности.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом обязательств "Нафтогаза" по решению в споре о поставках газа (порядка 2 миллиардов долларов), российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов.

"Газпром" эти решения обжаловал в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Кроме того, "Газпром" подал иск в арбитраж Стокгольма по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.

Ранее "Газпром" также сообщал, что слушания по оспариванию в суде Швеции окончательного решения арбитража Стокгольма назначены на февраль 2020 года.