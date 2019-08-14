МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Совет директоров "Роснефти" 20 августа рассмотрит рекомендации по дивидендам по результатам первого полугодия текущего года, сообщается в материалах компании.

"Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 августа 2019 года. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:… о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО "НК "Роснефть" по результатам первого полугодия 2019 года и порядку его выплаты", — говорится в сообщении.

Также совет директоров обсудит вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров.

По итогам первого полугодия 2018 года "Роснефть" выплатила 14,58 рубля на акцию, всего 154,5 миллиарда рублей (50% чистой прибыли по МСФО за полугодие).

В начале июня акционеры "Роснефти" на годовом собрании одобрили финальные дивиденды-2018 в размере 11,33 рубля на акцию. С учетом промежуточных выплат дивиденды составили 25,91 рубля на акцию и в 2,5 раза превысили дивиденды за 2017 год.

Уставный капитал компании разделен на 10,598 миллиарда обыкновенных акций. Основным акционером "Роснефти " является государственный "Роснефтегаз" (50,00000001% акций), 19,75% акций принадлежат британской BP, у катарского суверенного фонда QIA — 18,93%, у швейцарского сырьевого трейдера Glencore — 0,57%. Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества, остальные акции находятся в свободном обращении.