КИЕВ, 14 авг — ПРАЙМ. Кабинет министров Украины обязал НАК "Нафтогаз Украины" подавать газ компании украинского бизнесмена Рината Ахметова "ДТЭК Схидэнерго" по 115 долларов за тысячу кубометров, заявил в среду представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.

"Нафтогаз" в августе установил цену на газ для промышленности на уровне 4640-5204 гривен (184-206 долларов) за тысячу кубометров (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

"Сегодня кабмин обязал нашу с вами, то есть государственную, компанию НАК "Нафтогаз Украины" продавать газ на "ДТЭК Схидэнерго" по цене 2895 гривен (около 115 долларов) за тысячу кубометров", — написал Герус на своей странице в Facebook.

По его словам, теперь частная компания будет покупать газ у "Нафтогаза" примерно на 40% дешевле, чем цена на газ для населения.

Герус написал, что такие меры кабмин принял в связи с тем, что Россия прекратила поставки угля на Луганскую ТЭС. В связи с этим станция, принадлежащая "ДТЭК Схидэнерго", перешла на газ.