МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Нефть дешевеет более чем на 4% на фоне неожиданного роста запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.39 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 4,13% — до 58,77 доллара за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 4,55%, до 54,5 доллара за баррель. Минутами ранее WTI дешевела более чем на 5%.

Согласно данным минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 8 августа, увеличились на 0,4%, или на 1,6 миллиона баррелей — до 440,5 миллиона баррелей. При этом эксперты ожидали снижения запасов на 2,775 миллиона баррелей.

Пессимизма рынкам добавляет слабая статистика по Европе и Китаю, усилившая опасения за перспективы мировой экономики. Так, объем промышленного производства в Китае в июле увеличился самыми слабыми темпами с 2002 года — на 4,8%, оказавшись хуже прогноза в 6%. Объем промпроизводства еврозоны в июне снизился на 1,6% в месячном выражении и на 2,6% в годовом, также оказавшись хуже прогнозов. ВВП Германии, крупнейшей европейской экономики, по предварительной оценке, во втором квартале опустился на 0,1% в квартальном выражении, как и ожидалось.

"Нефть дешевеет после роста во вторник, поскольку появилось напоминание об экономических реалиях, когда объем промышленного производства в Китае упал до 17-летнего минимума", — прокомментировал агентству Рейтер глобальный нефтяной стратег-аналитик BNP Paribas в Лондоне Гарри Чилингурян (Harry Tchilinguirian).