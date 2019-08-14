МОСКВА/ТЕГЕРАН, 14 авг — ПРАЙМ. Строительство нефтяного трубопровода, который позволит Ирану транспортировать до 1 миллиона баррелей нефти в сутки с территории у восточной части Персидского залива прямиком в порт в Оманском заливе, минуя Ормузский пролив, будет завершено в 2021 году, сообщает информационное агентство Tansim со ссылкой на главу Petroleum Engineering and Development Co. Турадж Дехгани.

По его словам, длина нефтепровода составит 1000 километров, он пройдет по суше и свяжет нефтяной терминал Гуре, расположенный вблизи провинции Бушер у восточной части Персидского залива, с портом Джаск на юге Ирана. Стоимость проекта оценивается в 2 миллиарда долларов.

"Возможность экспорта первой партии сырой иранской нефти (по суше — ред.) к востоку от Ормузского пролива появится в конце 1399 года (до конца марта 2021 года — ред.)", — цитирует агентство Дехгани.

В последнее время ситуация в Ормузском проливе обострилась из-за нападений на танкеры и разговоров о сопровождении торговых судов военными. Поэтому актуальность проекта нефтепровода "Гуре-Джаск", который позволит Ирану обеспечить экспорт своей нефти в обход Ормузского пролива, в текущей ситуации усилилась.