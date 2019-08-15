МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии в рамках ранее достигнутых договоренностей Москвы и Минска повышает тариф на транспортировку нефти по белорусскому участку "Дружбы" на 3,7% с 1 сентября, следует из сообщения на сайте министерства.

"С целью частичной компенсации недополученной выручки ОАО "Гомельтранснефть Дружба", постановлением МАРТ от 09.08.2019 № 69 "Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 15 января 2019 года № 3" предусмотрено увеличение с 1 сентября 2019 года тарифов на транспортировку нефти по участкам магистрального трубопровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба", расположенным на территории Республики Беларусь, на 3,7%", — сообщает министерство.

Россия и Белоруссия в начале августа согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти на 3,7% с 1 сентября в связи со снижением объемов транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба" во втором квартале. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак, курирующий ТЭК, уточнял, что повышенный на 3,7% тариф будет действовать до конца 2019 года, а с 1 января произойдет его дальнейшая индексация согласно общим правилам.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены.

Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть". Совет директоров "Транснефти" в конце июля утвердил максимальный размер выплат грузоотправителям из-за ЧП в "Дружбе" на уровне 15 долларов за баррель некондиционной нефти. При этом в "Белнефтехиме" тогда заявляли, что "Транснефть" не может в одностороннем порядке определять пределы компенсации за грязную нефть.