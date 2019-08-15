МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. "Роснефть" не комментирует информацию об эвакуации сотрудников из главного офиса в Москве, поскольку ведется работа правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Компания не комментирует ситуацию, так как работают правоохранительные органы", — сообщили в "Роснефти".

Ранее в четверг Telegram-канал Baza сообщил, что из-за письма с угрозами эвакуировали главный офис "Роснефти" на Софийской набережной, 26.

Корреспондент РИА Новости, прибывший к офису "Роснефти", не увидел ничего необычного на Софийской набережной, там дежурили только две машины ДПС.