МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Нефть дешевеет в четверг на фоне сохранения опасений относительно перспектив мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.09 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 2,54% — до 57,97 доллара за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,41%, до 54,45 доллара за баррель.

Давление на нефть оказывает сохранение опасений за перспективы мировой экономики, которое вызвано затянувшимся конфликтом США и КНР. Ранее в четверг Китай сообщил о своем намерении ввести ответные пошлины на товары из США. Такое решение стало ответным на планируемый ввод пошлин в 10% американской стороной. Риски, связанные с торговлей, угрожают мировому экономическому росту и могут негативно сказаться на спросе на нефть.

Цены на нефть замедлили темпы падения на статистике из США, согласно которой объем розничных продаж в стране увеличился в июле на 0,7% в месячном выражении. При этом аналитики ожидали роста только на 0,3%. Данные ослабили опасения инвесторов относительно приближающегося спада экономики, но вскоре цены снова приступили к активному снижению.

Инвесторы по-прежнему отыгрывают еженедельные данные по запасам нефти в США, которые неожиданно увеличились на 0,4% или на 1,6 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения запасов на 2,8 миллиона баррелей.