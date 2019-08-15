КИШИНЕВ, 15 авг /ПРАЙМ/. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что новый глава Moldovagaz уже на следующей неделе может начать переговоры о получении скидки на российский газ для молдавских потребителей.

Ранее Додон обсудил ситуацию с поставками газа с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, а также направил российским властям официальную просьбу рассмотреть возможность предоставления республике скидки на газ.

"Мы сейчас ведем переговоры с российской стороной, чтобы снизить стоимость газа. У нас есть новый директор Moldovagaz, который, скорее всего, будет представлен коллективу на следующей неделе, сразу после этого он начнет переговоры на своем уровне о получении скидки на газ", — заявил Додон в четверг в эфире телеканала Moldova1.

Президент отметил, что сделает все возможное, чтобы внутри страны не пришлось повышать тариф на газ для потребителей.

Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря этого года.