КИЕВ, 15 авг /ПРАЙМ/. Кабинет министров Украины отказался от введения специальной цены на газ для Луганской области, сообщила в четверг пресс-служба правительства.

В среду представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус сообщил, что кабмин обязал "Нафтогаз Украины" продавать компании уркаинского бизнесмена Рината Ахметова ДТЭК Схидэнерго" газ по 115 долларов за тысячу кубометров — примерно на 40% дешевле, чем цена на газ для населения. Герус отметил, что такие меры кабмин принял в связи с тем, что Россия прекратила поставки угля на Луганскую ТЭС. В связи с этим станция, принадлежащая "ДТЭК Схидэнерго", перешла на газ.

"Кабинет министров Украины инициирует принятие решения об обеспечении субъектов генерации Луганской области энергоносителями без применения регулируемой специальной цены и ускорения работ по строительству альтернативных линий энергоснабжения в регионе", — сообщила пресс-служба кабмина.

По данным пресс-службы, соответствующее решение будет принято на очередном заседании правительства, одновременно "Укрэнерго" поручено ускорить реализацию проекта строительства второй линии энергообеспечения.

Луганская ТЭС — единственный производитель электроэнергии на подконтрольной Киеву части Луганской области, от нее зависит наличие света и тепла в домах миллиона украинцев. С апреля 2017 года поставки угля на ТЭС осуществлялись из актива ДТЭК в России – шахтоуправления "Обуховская" в Ростовской области. По данным украинских властей, с октября 2018 года РЖД якобы не подтверждает отгрузку угля в адрес Луганской ТЭС из-за невыдачи квот на его поставку.