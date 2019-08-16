МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Норвежская консалтинговая компания Rystad Energy провела анализ деятельности нефтегазовых компаний и ранжировала их по темпам роста добычи в течение пяти лет – с 2014 по 2018 год.

Российский гигант "Газпром" нарастил добычу больше всех в мире, оставив далеко позади китайских конкурентов и американские сланцевые компании. Среди крупных международных нефтегазовых компаний самые лучшие результаты показала ВР. Rystad Energy особо подчеркивает, что рост производства углеводородов произошел в основном благодаря разработке сланцевых и традиционных месторождений, расположенных на суше.

ПОРАЗИТЕЛЬНЫЙ РОСТ

""Газпром" является явным лидером по объему прироста добычи. Это — единственная компания, которая нарастила добычу более чем на 1 млн барр./сут. за последние пять лет. Такой поразительный рост был достигнут благодаря разработке традиционных газовых месторождений", — подчеркивает Эспен Эрлингсен, глава отдела исследований в сфере разведки и добычи Rystad Energy.

Рост добычи является ключевым показателем эффективности для добывающих компаний. Этот важный показатель используется для демонстрации инвесторам своего потенциала и качества активов.

За "Газпромом" с большим отрывом следует государственная китайская компания PetroChina, прирост добычи которой составил 730 тыс. барр./сут. Рост был обеспечен за счет разработки в основном традиционных месторождений. Кроме того, в эксплуатацию был введен ряд сланцевых месторождений.

Почетное третье место заняла американская EQT – самый крупный производитель сланцевого газа в США. EQT сумела увеличить добычу за пятилетку на 600 тыс. барр./сут. или на 340%.

"За государственными гигантами из России и Китая находятся крупные международные компании и сланцевые компании, которые наращивали добычу быстрыми темпами последние пять лет. Rystad Energy ожидает, что крупные и сланцевые компании продолжат увеличивать добычу", – уверяет Эрлингсен.

ВР И СЛАНЦЕВЫЕ КОМПАНИИ В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

Среди крупных нефтегазовых компаний мирового уровня выделяется ВР, добыча которой с 2014 по 2018 год выросла почти на 500 тыс. барр./сут. Рост произошел за счет Ближнего Востока, в первую очередь, на гигантском месторождении Румейла в Ираке, а также благодаря активам в Северной Америке, где ВР ведет разработку сланцевых структур и глубоководных месторождений на шельфе Мексиканского залива.

В список 15 самых быстрорастущих компаний по объемам добычи от Rystad Energy вошли ВР, Shell, Total, ENI, но там не оказалось американских гигантов ExxonMobil и ConocoPhillips.

Уверенные темпы роста добычи показали также небольшие американские компании, которые добывают сланцевую нефть и газ: EQT, Antero, EOG, Ascent Resources и Range Resources.

Rystad Energy провела анализ и оценку увеличения совокупной добычи – нефти, газа и конденсата – в течение пяти лет. При этом учитывался как органический рост (добыча на месторождениях, принадлежащих компании), так и неорганический рост (увеличение добычи вследствие слияний и поглощений). Кроме того, учитывается добыча на месторождениях, принадлежащих непосредственно компаниям, а также доли ее участия в совместных предприятиях.

Rystad Energy не проводила оценку государственных компаний, которые добывают углеводороды и реализуют их исключительно внутри своих стран.

ЕСЛИ НАДО, ДОБУДЕМ БОЛЬШЕ

"Газпром" с 1 января по 15 августа увеличил добычу газа на 1,7%, до 312 миллиардов кубометров, что стало максимальным показателем добычи для этих месяцев с 2011 года.

"За семь с половиной месяцев 2019 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 312 миллиардов кубометров газа. Для периода с 1 января по 15 августа показатель добычи является максимальным за последние восемь лет (с 2011 года) и на 1,7% (на 5,1 миллиарда кубометров газа) больше, чем в соответствующем периоде 2018 года", — говорится в сообщении компании.

"Газпром" обладает огромными запасами углеводородов – по заявлениям руководителей компании, самыми большими в мире. По состоянию на 31 декабря 2018 года только на территории России запасы углеводородов по категориям А+В1+С1 (по российской классификации) достигли 35,19 трлн куб. м природного газа, 1,6 млрд т газового конденсата и 2,06 млрд т нефти.

Доля "Газпрома" в запасах ассоциированных компаний и совместных предприятий в конце прошлого года составила 1,15 трлн куб. м газа, 110,1 млн т газового конденсата и 592,0 млн т нефти.

Располагая такой ресурсной базой, российская компания могла бы увеличить добычу значительно больше, чем на 1 млн барр./сут. Но "Газпром" проводит очень взвешенную торговую политику, и увеличивает поставки на внутренний рынок и за рубеж только в случае необходимости. Эксперты уверены, что компания способно значительно нарастить добычу в случае возникновения дополнительного спроса.



