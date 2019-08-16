МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. "Газпром" планирует провести закупку у единственного подрядчика на выполнение работ в рамках освоения Харасавэйского газоконденсатного месторождения на Ямале, начальная (максимальная) стоимость контракта — 57,6 миллиарда рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

"Выполнение работ по строительству скважин газовых эксплуатационных в составе стройки "Эксплуатационное бурение. Харасавэйское ГКМ"", — говорится в материалах. Срок исполнения договора — ноябрь 2023 года, других подробностей не приводится.

"Газпром" летом 2018 года принял решение о начале в 2019 году полномасштабного освоения Харасавэйского месторождения. Оно расположено на полуострове Ямал, севернее Бованенковского, преимущественно на суше полуострова и частично — в акватории Карского моря. По размеру относится к категории уникальных — запасы газа составляют 2 триллиона кубометров (по сумме категорий С1 и С2).

Первоочередным объектом освоения станут сеноман-аптские залежи, начало добычи запланировано на 2023 год, ее проектный уровень — 32 миллиарда кубометров газа в год. В дальнейшем предполагается освоение более глубоких неоком-юрских залежей.

Особенность месторождения — около 20% запасов приходится на шельф. Для разработки морской части месторождения с берега будут построены скважины с горизонтальным окончанием.