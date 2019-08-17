МОСКВА, 17 авг /ПРАЙМ/. Десять лет назад произошла авария на Саяно-Шушенской ГЭС, в результате которой погибли 75 человек, а ГЭС была полностью остановлена на полгода из-за повреждений всех десяти агрегатов.

Ниже приводится справочная информация.

17 августа 2009 года произошла техногенная авария на одном из агрегатов крупнейшей в России Саяно-Шушенской ГЭС (СШГЭС), которая унесла жизни 75 человек.

Саяно-Шушенская гидроэлектростанция им. П.С. Непорожнего (СШГЭС) является филиалом российского энергетического холдинга "РусГидро". Она входит в Саяно-Шушенский гидроэнергетический комплекс, который расположен на реке Енисей на юго-востоке Хакасии в Саянском каньоне у выхода реки в Минусинскую котловину. Кроме ГЭС, комплекс включает в себя расположенный ниже по течению контррегулирующий Майнский гидроузел и береговой водосброс.

СШГЭС расположена в поселке Черемушки (возле города Саяногорска, Хакасия) и является не только самой мощной гидростанцией в России, но и одной из самых мощных в мире. Установленная мощность СШГЭС — 6400 мегаватт, среднегодовая выработка 24 миллиарда киловатт-час. В здании ГЭС размещены 10 радиально-осевых гидроагрегатов мощностью 640 мегаватт каждый.

Саяно-Шушенская ГЭС является самым мощным источником покрытия пиковых нагрузок в Единой энергосистеме России и Сибири. Ее основными потребителями электроэнергии являются Саяногорский алюминиевый завод, Хакасский алюминиевый завод, Красноярский алюминиевый завод, Новокузнецкий алюминиевый завод, Акционерное общество "Кузнецкие ферросплавы" (ранее Кемеровский завод ферросплавов).

17 августа 2009 года в 08.15 (04.15 мск) из-за разрушения крепежных элементов потоком воды сорвало крышку второго гидроагрегата на Саяно-Шушенской ГЭС, в машинный зал хлынула вода. Она затопила его и помещения, находящиеся под залом, все десять гидроагрегатов ГЭС. В момент аварии в работе находились девять гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС (гидроагрегат № 6 находился в резерве). Суммарная активная мощность работающих агрегатов составляла 4400 мегаватт.

Выброс воды из кратера турбины второго гидроагрегата привел к частичному обрушению строительных конструкций на участке от первого до пятого гидроагрегатов; были повреждены и местами разрушены несущие колонны здания, а также оборудование систем регулирования и управления гидроагрегатов; получили механические повреждения различной степени пять фаз силовых трансформаторов; были повреждены строительные конструкции трансформаторной площадки в зоне первого и второго блоков. Авария полностью уничтожила три гидроагрегата ГЭС и повредила все остальные.

Затопление производственных уровней, находящихся ниже машинного зала, вызвало короткое замыкание в системах управления генераторов, что привело к полному прекращению работы гидроэлектростанции. Затопленными оказались ремонтные мастерские, в которых находились люди. Под водой оказалась и территория, прилегающая к электростанции. Затопления населенных пунктов удалось избежать.

На состоянии плотины СШГЭС авария не отразилась, но в акваторию реки Енисей вылилось более 40 тонн машинного масла. Образовавшееся масляное пятно распространилось от плотины ГЭС вниз по течению Енисея на пять километров, что привело к массовому мору форели в двух рыбоводческих хозяйствах.

Из-за аварии на СШГЭС в энергосистеме Сибири образовался дефицит мощности. Энергетики были вынуждены ограничить подачу электроэнергии на ряде кузбасских предприятий. В том числе, временные ограничения коснулись крупнейших металлургических комбинатов, принадлежащих Evraz Group, — Новокузнецкого металлургического комбината (НКМК) и Западно-Сибирского металлургического комбината (ЗапСиб), ряда угольных шахт и разрезов.

Было проведено отключение Саянского и Хакасского алюминиевых заводов, снижена нагрузка на Красноярский алюминиевый завод, Кемеровский завод ферросплавов (снижение нагрузки на 150 мегаватт), на Новокузнецкий алюминиевый завод. Отключения от электроснабжения населенных пунктов не проводилось.

В 09.20 (05.20 мск) силами персонала станции и подрядных организаций были закрыты аварийно-ремонтные затворы гидроагрегатов и прекращено поступление воды в машинный зал. В 11.40 (06.40 мск) были открыты затворы водосливной плотины и восстановлен баланс расхода через гидроузел. До начала открытия затворов водосливной плотины регулирование санитарного попуска по реке Енисей осуществлялось Майнской ГЭС.

В разрушенных и затопленных водой помещениях Саяно-Шушенской ГЭС начались поисково-спасательные работы, а в машинном зале аварийно-восстановительные работы.

В этот же день началась переброска дополнительных сил МЧС России и сотрудников различных подразделений ОАО "РусГидро, начались водолазные работы по обследованию затопленных помещений станции с целью поиска выживших и тел погибших. 20 августа началась откачка воды из помещений машинного зала. С 23 августа МЧС приступило к завершению своей работы на станции, а работы на ГЭС стали постепенно переходить из фазы проведения поисково-спасательной операции в фазу восстановления сооружений и оборудования.

В результате проведенных поисково-спасательных работ было спасено 14 человек. К 23 августа было найдено 69 тел погибших. Тело последнего, 75-го, погибшего было обнаружено 23 сентября 2009 года.

В поисково-спасательных работах было задействовано до 2,7 тысячи человек (в том числе около двух тысяч человек непосредственно на ГЭС), более 200 единиц техники. В ходе работ было разобрано свыше 5,8 тысячи кубометров завалов, откачано около 300 тысяч кубических метров воды. Установлено 9683 метра боновых заграждений, собрано 1150 тонн масловодяной жидкости. Авиация МЧС России совершила 498 полетов, в том числе 302 вылета для нейтрализации маслопродуктов в акватории Енисея. Ею было распылено 700 тонн сорбирующей эмульсии на площади более 1000 квадратных километров, перевезено более 980 тонн грузов.

Электроснабжение Хакасии было полностью восстановлено 18 августа. Дополнительные мощности пошли с Абаканской ТЭЦ, а также из других территорий, в частности, с Назаровской ГРЭС и Березовской ГРЭС.

В связи с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС 19 августа в Хакасии было объявлено Днем траура.

24 августа компания "РусГидро" представила в Минэнерго план ликвидации последствий аварии и восстановления Саяно-Шушенской ГЭС и объявила 25 августа Днем траура во всех филиалах компании.

В ноябре 2009 года были завершены работы по созданию теплового контура машинного зала, что позволило продолжить работы по восстановлению Саяно-Шушенской ГЭС. В 2010 году после восстановительного ремонта пущены в эксплуатацию четыре наименее пострадавших гидроагрегата станции (№ 3, 4, 5, 6). В декабре 2011 года на Саяно-Шушенской ГЭС начал эксплуатироваться первый новый гидроагрегат (№ 1). В 2012 году на станции были введены в эксплуатацию три новых гидроагрегата (№ 7, 8, 9) и выведены два старых (№ 5, 6) на реконструкцию для замены основных узлов (турбины, генератора и вспомогательного оборудования). В 2013 году были введены в промышленную эксплуатацию два реконструированных агрегата (№ 5, 6) и один новый (№10), а также выведены на реконструкцию два последних старых гидроагрегата (№ 3, 4), их ввели в эксплуатацию в 2014 году. 12 ноября 2014 года состоялся торжественный пуск наиболее пострадавшего при аварии гидроагрегата № 2. Он ознаменовал собой завершение работ по восстановлению Саяно-Шушенской ГЭС.

К концу 2014 года Саяно-Шушенская ГЭС была полностью оснащена новым и современным оборудованием, обладающим улучшенными рабочими характеристиками и соответствующим всем требованиям надежности и безопасности. Срок службы новых агрегатов увеличен до 40 лет, при этом максимальный коэффициент полезного действия гидротурбины составляет 96,6%.

К 2017 году на Саяно-Шушенской ГЭС были завершены работы по групповому регулятору активной и реактивной мощности, автоматизированной системе управления технологическим процессами, автоматической системе пожаротушения, системе контроля за перемещением персонала, противопожарной защите металлоконструкций здания ГЭС и т.п.

По факту аварии на Саяно-Шушенская ГЭС следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре РФ по Республике Хакасия было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 143 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил охраны труда). В октябре 2009 года дело было передано в Главное следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ. Расследование показало, что при увеличении амплитуды вибрации турбинного подшипника произошло разрушение крепления крышки турбины, что привело к ее отрыву. Непосредственной причиной аварии стало усталостное разрушение шпилек крепления крышки гидроагрегата.

В июне 2013 года Главным следственным управлением Следственного комитета РФ было завершено расследование уголовного дела об аварии.

К уголовной ответственности по части 3 статьи 216 Уголовного кодекса РФ за нарушение правил безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта были привлечены семь руководителей и инженерно-технических работников гидроэлектростанции. Уголовное дело было направлено в Саяногорский городской суд Республики Хакасия для рассмотрения по существу.

В суде было установлено, что фигуранты дела, являясь ответственными за безопасную эксплуатацию гидротехнического оборудования станции, в течение длительного времени допускали работу гидроагрегата №2 в неудовлетворительном вибрационном состоянии. Сотрудники Саяно-Шушенской ГЭС бездействовали и не принимали никаких мер по устранению технической неисправности, в том числе и в ходе планового ремонта, проведенного в январе-марте 2009 года.

24 декабря 2014 года Саяногорский городской суд Республики Хакасия вынес приговор по уголовному делу по факту аварии на Саяно-Шушенской ГЭС им. П.С. Непорожнего.

Приговором суда занимавшему должность директора Саяно-Шушенской ГЭС Николаю Неволько и бывшему главному инженеру станции Андрею Митрофанову было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима каждому. Заместители бывшего директора Евгений Шерварли и Геннадий Никитенко получили по пять лет шесть месяцев и пять лет девять месяцев лишения свободы соответственно. Работников службы мониторинга оборудования ГЭС Александра Матвиенко и Александра Клюкача суд приговорил к одинаковому сроку в 4,5 года лишения свободы условно. Еще один работник Владимир Белобородов решением суда также был осужден на 4,5 года, но освобожден по амнистии.

По делу было подано 19 апелляционных жалоб. В мае 2015 года Верховный суд Хакасии вынес апелляционное постановление на приговор, изменив его в части наказания Матвиенко и Клюкачу. Их освободили по амнистии к 70-летию Победы. В остальном жалоба на приговор была оставлена без удовлетворения.