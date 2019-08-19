КРАСНОЯРСК, 19 авг /ПРАЙМ/. Специалисты Россетей восстановили участки линий электропередачи, поврежденные при взрывах на военном складе под Ачинском в Красноярском крае, сообщает пресс-служба компании.

"Восемнадцатого августа воздушные линии выдачи мощности с ТЭЦ АГК Русал были полностью введены в работу. Аварийно-восстановительные работы на 5 километрах повреждённых воздушных линий электропередачи 110 кВ "Назаровская ГРЭС – ТЭЦ АГК" энергетики смогли начать только 13 августа – после полной очистки территории от снарядов и их остатков", — говорится в сообщении.

Всего в устранении последствий ЧП было задействовано 39 энергетиков красноярского и кузбасского филиалов "Россетей Сибирь" и 14 единиц техники.

В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, пожар тушили около суток. Из 20-километровой зоны вокруг места ЧП эвакуировали более 16 тысяч человек. Вскоре людям разрешили возвращаться домой, но вечером 9 августа прогремели новые взрывы. Население Каменки — более 1200 человек было эвакуировано. Людей разместили в пункте временного размещения. Большая часть устроилась у родственников. По данным Минобороны, повторную детонацию зарядов вызвало попадание молнии, поскольку в ходе первого ЧП на складе сломался молниеотвод. Причина первого пожара пока не ясна.