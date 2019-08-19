МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Оптовые цены на бензин и дизтопливо в РФ продолжили снижаться. свидетельствует аналитика Refinitiv Kortes (ранее — информационно-аналитический центр "Кортес").

Так, бензин "Регуляр-92" подешевел на 755 рублей — до 43,564 тысячи рублей за тонну, "Премиум-95" — на 783 рубля, до 44,996 тысячи рублей за тонну, "Супер-98"/АИ-100 — на 666 рублей, до 54,615 тысячи рублей за тонну. Дизельное топливо снизилось в цене на 890 рублей — до 45,826 тысячи рублей за тонну.

Розничные цены на бензин в РФ, в частности, на Дальнем Востоке и в Сибири, в период с 12 по 16 августа практически не изменились, на дизтопливо — незначительно снизились.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в середине июня поручал вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить сообщения о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири и при необходимости принять меры. Позже ФАС по итогам проверки сообщила, что ситуация в целом рыночная. Со своей стороны правительство со ссылкой на анализ Минэнерго отметило, что в конце мая — начале июня рост цен на заправках в Сибири был более выраженным из-за повышения НДС, которое не было учтено в январе.

Согласно данным Refinitiv Kortes, средняя розничная цена на бензин "Регуляр-92" в РФ 12-16 августа не изменилась по сравнению с предыдущей неделей и составила 42,51 рубля за литр. Цена этого бензина на Дальнем Востоке при этом выросла на 1 копейку — до 43,45 рубля за литр. Аналогичная ситуация со стоимостью бензина "Премиум-95": в среднем по России она сохранилась на уровне 45,73 рубля за литр, а на Дальнем Востоке выросла на 1 копейку — до 45,47 рубля за литр. Бензин "Супер-98"/АИ-100 подорожал в среднем по РФ на 4 копейки — до 51,06 рубля за литр, на Дальнем Востоке — на 2 копейки, до 50,5 рубля за литр.

Дизельное топливо с 12 по 16 августа в РФ подешевело на 1 копейку – до 46,59 рубля за литр, на Дальнем Востоке – также на 1 копейку, до 49,12 рубля за литр.