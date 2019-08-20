МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Среднемесячная зарплата в нефтегазодобыче в России в июне 2019 года выросла на 13,3% к маю и на 41,6% к июню прошлого года, превысив 172,9 тысячи рублей, — это в 3,5 раза выше, чем в среднем по стране, свидетельствуют материалы Росстата.

Среднемесячная зарплата в июне в России составила 49,348 тысячи рублей, увеличившись на 7,7% к июню прошлого года. Нефтегазодобыча лидирует по уровню средней зарплаты в стране. При этом в производстве нефтепродуктов зарплата гораздо ниже — 85,6 тысячи рублей. Помимо нефти и газа, Росстат приводит данные в сфере добычи другие полезных ископаемых. Так, например, средняя зарплата в июне у добытчиков угля составила 61,7 тысячи рублей.

Наиболее разительны зарплатные контрасты в обрабатывающих отраслях. В этой сфере находится тройка самых низких зарплат: 20,2 тысячи рублей в производстве одежды, 25,8 тысячи рублей в производстве текстильных изделий и 26,1 тысячи рублей в производстве мебели. При этом в производстве табачных изделий сложились одни из самых высоких зарплат по стране — более 113 тысяч рублей.

Традиционно ниже среднероссийского уровня зарплаты в растениеводстве и животноводстве, охоте — 28,4 тысячи рублей. При этом в рыболовстве и рыбоводстве они достигли почти 81,7 тысячи рублей. Также меньше среднероссийского уровня были зарплаты в строительстве (42,6 тысячи рублей), гостиничном бизнесе и общепите (28,6 тысячи рублей), в сфере операций с недвижимым имуществом (36,3 тысячи рублей) и в области здравоохранения и социальных услуг (45,898 тысячи рублей). Зарплаты в розничной торговле составили 32 тысячи рублей, а в оптовой — 49,26 тысячи рублей.

Выше, чем в среднем по стране, были, например, зарплаты в области научных исследований и разработок (83,6 тысячи рублей), финансовой и страховой деятельности (88,3 тысячи рублей), междугородных и международных пассажирских железнодорожных перевозках (70,98 тысячи рублей, причем в этой отрасли зарплата выросла больше всего, после нефтегазодобычи — на 25,3%). Несколько выше средней по стране сложилась зарплата в образовании — 51,6 тысячи рублей.

Одна из самых высоких зарплат — 128,35 тысячи рублей — сложилась в деятельности воздушного и космического транспорта, но эти зарплаты и снизились больше всех — на 20,4%. Помимо этого, снижение показали еще две отрасли. В деятельности трубопроводного транспорта зарплата снизилась на 6,9%, до 82,35 тысячи рублей, в полиграфии и копировании носителей информации — на 6,7%, до 33,76 тысячи рублей.