МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. "Роснефть" рассчитывает, что льготы для Приобского месторождения в ХМАО-Югре позволят компании снизить НДПИ на 46 миллиардов рублей ежегодно в течение 10 лет, сообщил в ходе телефонной конференции первый вице-президент компании Павел Федоров.

"Стимулирование разработки масштабных проектов трудноизвлекаемых запасов нефти на Приобском месторождении на нашем лицензионном участке позволит нам снизить НДПИ в объеме 46 миллиардов рублей ежегодно на период 10 лет и инвестировать дополнительные значительные средства в развитие данного лицензионного участка", — сказал Федоров.

Он также отметил, что благодаря налоговому инвестстимулу компания в 2020-2029 годах сможет добыть дополнительно на Приобском месторождении более 70 миллионов тонн нефти. "Оценочно дополнительные налоговые поступления государства составят 660 миллиардов рублей, а дополнительный дивидендный поток составит 120 миллиардов рублей", — рассказал он.

По его словам, мультипликативный эффект для смежных отраслей российской экономики может составить около пяти триллионов рублей. Федоров уточнил, что на сегодняшний день получены положительные заключения со стороны Минприроды и Минэнерго "в части расчета объема данных стимулов", компания проходит процедуру оформления инвестиционных стимулов ответственными органами ведомств.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин в конце прошлого года просил президента РФ Владимира Путина предоставить компании налоговый вычет по НДПИ для Приобского месторождения из-за его высокой обводненности по аналогии с Самотлорским месторождением. Минфин изначально был против этих льгот. В феврале министерство оценивало выпадающие доходы от предоставления таких льгот в 460 миллиардов рублей за десять лет.

В мае министр финансов Антон Силуанов говорил, что анализирует целесообразность льгот для Приобского месторождения "Роснефти", а уже в начале июня он сказал, что правительство поддерживает их предоставление, объем поддержки еще предстоит определить. В июле Путин поручил ввести мораторий на новые меры господдержки при разработке месторождений нефти, но при этом поручал также Минэнерго и Минфину подготовить финансово-экономическое обоснование по господдержке Приобского месторождения.