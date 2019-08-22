МОСКВА, 22 авг /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с главами угледобывающих регионов страны, обсудит текущую ситуацию в отрасли и перспективы ее развития.

Встреча пройдет незадолго до Дня шахтера, который отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье августа. В этом году профессиональный праздник выпадает на 25-е число.

"В преддверии Дня шахтера Владимир Путин 22 августа встретится с руководителями угледобывающих регионов Российской Федерации, в число которых входят Кемеровская и Новосибирская области, республики Саха и Хакасия, Красноярский и Забайкальский край", — сообщила накануне пресс-служба Кремля.

Помимо глав субъектов, в беседе, как ожидается, примут участие вице-премьер Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак, министр транспорта Евгений Дитрих, генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

"Основной темой встречи станет текущая ситуация в угольной отрасли страны. Также собравшиеся обсудят стратегию развития угольной отрасли до 2035 года", — уточнили в пресс-службе.

По данным Минэнерго РФ, добыча угля в 2018 году выросла на 6,8% составила 439,3 миллиона тонн. Поставки угля на внутренний рынок в 2018 году составили 181,6 миллиона тонн, отгрузка на экспорт – 193,2 миллиона тонн.

В 2014 году в России была утверждена программа развития угольной промышленности России до 2030 года, которая предполагала увеличение среднегодового прироста объема запасов углей до 530 миллионов тонн, в том числе коксующихся — до 105 миллионов тонн, введение 505 миллионов тонн новых и модернизированных мощностей по добыче угля, рост поставок угля для нужд электроэнергетики, в также увеличение доли экспорта с 38,7% до 49,9% и мощности угольных терминалов в портах с 69 до 230 миллионов тонн.

На президентской комиссии по ТЭК в 2018 году глава Минэнерго Новак заявлял о необходимости частных инвестиций в угольную отрасль до 2025 года в 1 триллион рублей. По его словам, это может привести к увеличению угледобычи относительно утвержденной программы 23-25%. Так, к 2025 году добыча угля может составить 560 миллионов тонн по сравнению с утвержденными 460 миллионами тонн и до 2030 года – 590 миллионов тонн относительно утвержденных 480.

После заседания комиссии Минэнерго РФ актуализирует стратегию развития угольной отрасли до 2035 года. По словам замглавы Минэнерго РФ Анатолия Яновского документ будет представлен кабмину в сентябре.

Подготовленный Минэнерго проект стратегии развития угольной отрасли до 2035 года включает два сценария развития: консервативный предусматривает добычу угля в объеме 550 миллионов тонн в 2035 году, оптимистический предполагает добычу в 2035 году в объеме 668 миллионов тонн.