МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Совет директоров "Новатэка" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за первое полугодие 2019 года в размере 14,23 рубля на акцию, сообщила компания.

Реестр акционеров для получения дивидендов рекомендуется закрыть 10 октября.

По итогам первого полугодия прошлого года компания выплатила дивиденды в размере 9,25 рубля на акцию (рост на 33% по сравнению с дивидендами за аналогичный период 2017 года). С учетом этого, дивидендные выплаты за весь прошлый год составили 26,06 рубля на акцию, что в 1,7 раза больше выплат по итогам 2017 года. Общий объем дивидендных выплат составил 79,126 миллиарда рублей.

"Новатэк" — один из крупнейших независимых производителей природного газа в РФ, создан в 1994 году. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе. Акции "Новатэка" котируются в России на Московской бирже, GDR — на Лондонской фондовой бирже.