МИНСК, 23 авг /ПРАЙМ/. Новая точка контроля количества и качества нефти может появиться на восточной границе Белоруссии в 2021 году, сообщил в пятницу главный инженер белорусского оператора нефтепровода "Дружба" — ОАО "Гомельтранснефть Дружба" — Андрей Вериго.

Ранее, в конце июня, гендиректор ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Олег Борисенко заявил, что Москва и Варшава отказали Минску в строительстве на границах с Россией и Польшей коммерческих систем измерения количества и качества нефти. При этом Борисенко отмечал, что результатом работы прежней, доверительной схемы учета и контроля сырья "стало загрязнение всего трубопровода", которое произошло в апреле.

"Новая точка контроля количества и качества нефти может появиться на восточной границе Беларуси в 2021 году", — приводит слова Вериго госагентство Белта.

По словам специалиста, "доверительный принцип работы с партнерами не всегда оправдывает себя". "Если бы подобный узел был установлен на приеме нефти в страну, вероятность апрельского инцидента была бы исключена", — отметил главный инженер.

Он уточнил, что такая система обеспечит высокий уровень безопасности при поступлении нефти, усилит контроль ее качества и количества. Вериго также обратил внимание, что на нефтеперекачивающей станции "Гомель" открыта лаборатория, где установлен современный анализатор образцов содержания хлоридов в углеводородах. Вериго также уточнил, что по данным, подтвержденным лабораторными исследованиями, загрязненная нефть попала на территорию Белоруссии вечером 9 апреля.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".