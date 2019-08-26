МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль МОЭСК по МСФО в первом полугодии 2019 года выросла в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,886 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка МОЭСК увеличилась на 1,2%, до 78,5 миллиарда рублей. Операционная прибыль составила 10,54 миллиарда рублей, показав рост на 25%.

МОЭСК (входит в "Россети") — распределительная электросетевая компания России. Основные виды деятельности — оказание услуг передачи электрической энергии и технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям на территории Москвы и области.