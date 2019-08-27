МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Афипский НПЗ, который в мае вошел в структуру группы "Сафмар" Михаила Гуцериева, в июле увеличил переработку нефти на 3,7% по сравнению с июнем, до 533,453 тысячи тонн, говорится в релизе оператора завода "ФортеИнвест".

Завод в июле увеличил производство всех основных продуктов, а глубина переработки на нем составила 82,4%, отмечает компания.

"Рост показателей НПЗ связан с нормализацией поставок сырья на завод. В апреле завод полностью прекратил переработку нефти из-за финансовых сложностей прежних акционеров Общества. Однако уже в мае, после смены собственника и руководства завода, поставки сырья восстановились, что позволило полностью загрузить мощности предприятия и стабилизировать его деятельность", — сообщается в релизе.

В мае на НПЗ было переработано 464,1 тысячи тонн нефти, а в июне — 514,27 тысячи тонн. Всего за три месяца объем переработки составил 1,51 миллиона тонн нефти.

Афипский НПЗ — одно из самых крупных нефтеперерабатывающих производств на юге России. Производственные мощности позволяют перерабатывать 6 миллионов тонн сырья в год.