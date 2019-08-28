МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Рязанский НПЗ, входящий в "Роснефть", ввел ограничение на прием нефти, сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"В поставках (нефти на НПЗ — ред.) ввел ограничение на прием от плана августа Рязанский НПЗ, мотивируя необходимостью снижения переработки", — сообщил Демин.

"На одной из установок первичной переработки нефти (АВТ-4) РНПК проводятся плановые регламентные работы. Вывод установки на режим планируется в течение ближайших дней. На время проведения работ создан необходимый запас товарной продукции. Отгрузка производимых нефтепродуктов потребителям осуществляется по графику", — прокомментировал РИА Новости представитель Рязанской нефтеперерабатывающей компании (РНПК).

По словам Демина, прием нефти в систему идет по плану. В балтийских портах погода рабочая и идет отгрузка нефти на экспорт.

"В Новороссийске погода остается неустойчивой. По прогнозу усиление шторма возможно завтра. Сейчас отгрузка нефтетанкеров идет по графику. Отгрузка дизеля выходит из графика на одну позицию из-за опоздания танкера позиции 28-29 августа, Seawaymax, ориентировочное время прихода — в конце дня 29 августа. В Козьмино сверхнормативные осадки последних суток, сопровождаемые шквалистым ветром, пока не влияют на график отгрузок", — отметил Демин.