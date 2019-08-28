МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. "Лукойл" выкупил и погасил 35 миллионов своих обыкновенных акций в рамках программы обратного выкупа акций (buy back), сократив их общее количество до 715 миллионов штук, а уставный капитал — до 17,875 миллиона рублей, говорится в пресс-релизе нефтяной компании.

"ПАО "Лукойл" сообщает о том, что сегодня состоялось погашение 35 миллионов обыкновенных акций компании, в результате чего общее количество выпущенных обыкновенных акций сократилось до 715 миллионов штук, а уставный капитал "Лукойла" снизился до 17,875 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что погашение акций осуществлено на основании решения годового собрания акционеров компании. В конце июня акционеры "Лукойла" одобрили сокращение уставного капитала до 715 миллионов акций путем выкупа 35 миллионов акций через публичную оферту по 5,45 тысячи рублей за штуку и их последующее погашение.

Прямая доля главы "Лукойла" Вагита Алекперова в компании после уменьшения ее уставного капитала выросла до 2,982% с 2,843%, сообщается в материалах "Лукойла".

Алекперов в марте увеличил прямую долю владения в "Лукойле" с 2,841% до 2,843%, докупив обыкновенных акций компании на сумму 57,56 миллиона рублей. Вместе с тем реальная доля Алекперова в "Лукойле" намного выше. В ноябре прошлого года компания сообщала, что семья Алекперова в целом после завершения погашения казначейских бумаг владеет 26,06% обыкновенных акций.