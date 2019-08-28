МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ понизило свой прогноз средней цены поставки газа из РФ в дальнее зарубежье в 2019 году — до 207 долларов за 1 тысячу кубометров с апрельской оценки в 249,8 доллара за тысячу кубометров, следует из материалов к прогнозу социально-экономического развития РФ на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Министерство также понизило прогнозы экспортной цены на газ в дальнее зарубежье в 2020 году — до 199 долларов с 218,7 доллара за тысячу кубометров, в 2021 году — до 198,3 доллара с 216,5 доллара, в 2022 году — до 191,8 доллара с 211,2 доллара, в 2023 году — до 189,2 доллара с 206,1 доллара, в 2024 году — до 185,7 доллара с 201,6 доллара за тысячу кубометров.

В 2018 году средняя экспортная цена на газ в дальнее зарубежье составила 245,3 доллара за тысячу кубометров.