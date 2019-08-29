КИЕВ, 29 авг — ПРАЙМ. Украина накопила в подземных хранилищах (ПХГ) 18 миллиардов кубометров газа, для будущего отопительного сезона осталось закачать еще 2 миллиарда кубометров, сообщил в четверг глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

"Осталось добавить до начала отопительного сезона еще 2 миллиарда кубометров", — написал он в Facebook.

В данный момент в подземных газовых хранилищах, по информации Коболева, содержится 18,025 миллиарда кубометров газа.

Ранее он говорил, что для подготовки к отопительному сезону 2019-2020 годов Украине необходимо накопить больше газа ввиду окончания контракта с российским "Газпромом", который истекает в конце этого года. По оценке Коболева, Украине на случай прекращения транзита из РФ нужно к зиме накопить в ПХГ 20 миллиардов кубометров газа.