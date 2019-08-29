АШХАБАД, 29 авг /ПРАЙМ/. Президент нефтегазовой группы компаний "Арети", почетный президент Федерации велосипедного спорта России и членом руководящего комитета Международного союза велосипедистов Игорь Макаров назначен экспертом при советнике президента Туркменистана, сообщает в четверг туркменский новостной сайт "Ориент".

Назначение произошло во время встречи президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова со своим советником по нефтегазовым вопросам Ягшигельды Какаевым и Макаровым. Советник проинформировал президента о работе в топливно-энергетическом комплексе, в том числе мерах по модернизации и диверсификации отрасли.

Какаев обратился к Бердымухамедову с предложением назначить Макарова экспертом по вопросам экспорта энергетических ресурсов, президент утвердил бизнесмена в этой должности. Макаров выразил главе государства признательность и подчеркнул, что приложит все усилия, чтобы внести вклад в развитие Туркменистана, уроженцем которого он является.