МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. "Арктик СПГ-1", дочерняя компания "Новатэка", выиграла аукцион на право пользования нефтегазовым Солетско-Ханавейским месторождением в ЯНАО, предложив за него платеж в размере 2,586 миллиарда рублей, говорится в сообщении "Новатэка".

"По итогам аукциона разовый платеж за пользование недрами определен на уровне 2,586 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что участок граничит с Трехбугорным и Гыданским лицензионными участками "Новатэка" на полуострове Гыдан. "Приобретение нового лицензионного участка позволит создать ресурсную базу для следующего СПГ-проекта, аналогичного "Арктик СПГ 2", с размещением линий сжижения на терминале "Утренний", — также пояснила компания.

В начале августа в Минприроды РФ сообщали РИА Новости, что заявки на участие в аукционе подали всего две дочерние компании "Новатэка" — "Арктик СПГ-1" и "Новатэк-Юрхаровнефтегаз".

Правительство РФ распорядилось провести этот аукцион в текущем году со стартовым платежом за участок в 2,35 миллиарда рублей. В распоряжении было отмечено, что принять участие в аукционе может только компания, уже имеющая лицензию на участок недр на полуостровах Ямал или Гыданский, включая прилегающие акватории, в которой в рамках обязательств предусмотрено направление добытого газа на имеющиеся или планируемые на территории ЯНАО производственные мощности сжижения природного газа (СПГ).

Ресурсный потенциал участка по российской классификации оценивается на уровне 2,183 триллиона кубометров газа и 212 миллионов тонн жидких углеводородов, что в совокупности составляет 16 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента. Лицензия выдается сроком на 27 лет. Лицензирование этого участка в 2016 году вместе с рядом других было приостановлено по просьбе "Новатэка".