ЧЕЛЯБИНСК, 31 авг /ПРАЙМ/. Министр энергетики РФ Александр Новак в субботу в Челябинске открыл сеть электрозарядных станций для электромобилей (ЭЗС), передает корреспондент РИА Новости.

В торжественном открытии сети ЭЗС также приняли участие глава Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский.

"Мы находимся в начале пути по внедрению электромобилей. Хотел бы сказать спасибо "Россетям"… Это позволит нам решить не только вопросы экологии, но будут строиться заправочные станции, новые российские автомобили, и это нужно развивать параллельно", — сказал Новак журналистам.

По словам главы региона Текслера, в Челябинске зарегистрировано чуть более 30 электроавтомобилей, такой транспорт экологичен, что важно для региона.

По данным пресс-службы компании "Россети Урал" (ОАО "МРСК Урала"), в эксплуатацию вводятся ЭЗС в четырех районах города: Калининском, Курчатовском, Центральном и Тракторозаводском. Это первая сеть ЭЗС на Урале, которая начнёт функционировать в городе, в непосредственной близости к жилым микрорайонам. Установленные электрозарядные станции Enel X и "Фора" экологичны, соответствуют всем современным требованиям безопасности, энергоэффективности и подходят для всех существующих марок электрокаров и гибридов.

Пресс-служба поясняет, что энергетики группы компаний "Россети" откликнулись на социальный заказ, сформулированный жителями Челябинска на международной промышленной выставке "Иннопром 2019", активно поддержав инициативу главы региона Алексея Текслера.

Создание сети электрозарядных станций в Челябинске стало логичным продолжением реализации масштабного проекта группы компаний "Россети" — всероссийской программы развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта, в рамках которой планируется сформировать сеть зарядных станций и, тем самым, создать условия для широкомасштабного внедрения всех видов электротранспорта на территории Российской Федерации.