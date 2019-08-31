АФИНЫ, 31 авг — ПРАЙМ. Совет директоров государственной электрокомпании PPC утвердил новые тарифы на электроэнергию и пакет мер по сокращению расходов, сообщило афинское агентство новостей АМНА.

Пакет мер стоимостью 500 миллионов евро призван спасти PPC, находящуюся в тяжелейшем финансовом положении. За 12-месячный период "дыра" в бюджете превысила 800 миллионов евро. 2018 год был годом исторических потерь для КПП в 903,8 миллиона евро из-за ряда факторов, таких как удвоение стоимости выбросов углекислого газа, увеличение оптовой цены на электроэнергию.

Согласно решению совета директоров, при потреблении до 2000 кВтч за четырехмесячный период тариф с 1 сентября увеличивается до 0,11058 евро за кВтч с 0,0946. Тариф при потреблении более 2000 кВтч составит 0,11936 евро за кВтч вместо 0,10252.

В Греции обычно счета приходят за четыре месяца.

В ночное время тариф составит 0,07897 евро за кВтч против 0,0661 евро сегодня.

Увеличение тарифов на 16-19% компенсируется снижением НДС и специального налога на снижение выбросов газа, который, как ожидается, будет финансировать возобновляемые источники энергии.

Компания также уменьшит с 10 до 5% скидки аккуратным плательщикам, не имеющим задолженности.