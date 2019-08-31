АНТАКЬЯ (Турция), 31 авг — ПРАЙМ. Иранский нефтяной танкер Adrian Darya (бывший Grace 1), который ранее был задержан в Гибралтаре по подозрению в нарушении санкций ЕС, а затем отпущен, движется в направлении турецкого порта Искендерун в провинции Хатай на юге страны, сообщил РИА Новости турецкий осведомленный источник.

Источник не смог уточнить, была ли разгружена нефть с танкера на турецкие суда.

Ранее сообщалось, что несколько турецких судов приближаются к иранскому танкеру Adrian Darya у турецкого порта Мерсин для транспортировки нефти.

"Иранский нефтяной танкер в настоящее время следует в направлении города Искендерун… турецкие танкеры, судя по всему, находятся на своих местах, их системы контроля до сих пор выключены", — сообщил собеседник агентства.

Он пояснил, что иранское судно выключило системы международного контроля в 3.12 утра. Одно из приближавшихся к нему турецких танкеров выключило свои системы мониторинга в 2.55, еще два турецких судна в том же районе — в 6.00.

"Учитывая, что системы контроля были выключены, есть вероятность, что разгрузка состоялась", — добавил турецкий источник.

Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Спустя более чем месяц власти Гибралтара приняли решение освободить судно. По данным СМИ, это произошло через несколько часов после просьбы США задержать танкер. Замглавы Организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами сообщал, что после освобождения Grace 1 направится в Средиземное море под другим названием — Adrian Darya. В Иране освобождение танкера назвали победой дипломатии и провалом политики Белого дома.