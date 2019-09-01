МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что от нефтегазовой отрасли зависит улучшение жизни миллионов людей.

В телеграмме по случаю профессионального праздника работников и ветеранов нефтегазовой промышленности отмечается, что их работа имеет для России стратегическое значение, от нее зависит укрепление и рост экономики, реализация национальных проектов и энергетическая безопасность страны.

"Примите мои искренние поздравления с Днём работников нефтяной и газовой промышленности. Ваша отрасль имеет для России особое, стратегическое значение. От неё напрямую зависит улучшение жизни миллионов людей", — говорится в телеграмме.

Медведев заметил, что отечественные нефтегазовые компании активно привлекают инвестиции успешно развиваются и формируют спрос на передовые научные исследования, инновационные технологии и оборудование. Благодаря их работе осваиваются перспективные месторождения, в том числе на континентальном шельфе и в Арктике, вводятся в строй новые мощности по добыче и переработке углеводородов и создаётся инфраструктура, отвечающая самым современным требованиям.

Премьер-министр отметил важность того, что особое внимание уделяется экологическому контролю в отрасли. Он добавил, что работники нефтегазовой промышленности делают многое для сохранения уникальной природы России.

Кроме того, Медведев заявил, что отрасль своими достижениями обязана многим поколениям геологов, буровиков, транспортников, строителей и представителям других специальностей.

"Ваш самоотверженный труд – это богатые традиции и опыт, настоящий профессионализм, мужество и преданность своему делу. Ваша деятельность заслуживает самой высокой оценки, а её результаты ощущаются в масштабах всего государства", — заключил премьер-министр.