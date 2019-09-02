МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Владелец группы Alltech Дмитрий Босов после выхода "Роснефти" из проекта "Печора СПГ" ищет покупателей на Кумжинское и Коровинское газовые месторождения в Ненецком АО, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли.

Запасы месторождений — 165 миллиардов кубометров газа и 5,6 миллиона тонн конденсата. Лицензии на месторождения принадлежат компании ООО "Евросевернефть" (100% у сингапурской CH Gas pte. ltd) — это последние оставшиеся у Alltech газовые активы в России, теперь группа в основном занимается углем ("Сибантрацит"), отмечает издание.

Проект "Печора СПГ" предполагал строительство на базе Кумжинского и Коровинского месторождений СПГ-завода мощностью 3,6-5 миллионов тонн, но для этого нужно было получить право на экспорт СПГ, которое из частных компаний есть только у "Новатэка", отмечает издание.

После безуспешных попыток получить право на экспорт Босов в 2015 году продал долю в 50,1% "Роснефти", напоминает газета. Нефтекомпания собиралась расширить проект "Печора СПГ" до 10 миллионов тонн СПГ в год, купив Лаявожское и Ванейвисское месторождения в НАО. Однако эти месторождения на аукционе купил "Газпром", после чего "Роснефть", так и не получив для проекта права экспорта СПГ, в 2016 году стала рассматривать возможность создания на его основе газохимического производства, пишет издание.

В сентябре 2018 года "Роснефть" вышла из проекта, заявив, что не видит перспектив его развития. Нефтекомпания тогда оставила за собой 1% в СП "РН-Печора СПГ" (которому принадлежали ООО "Евросевернефть" и ООО "Печора СПГ"), но СП в итоге было ликвидировано. Как пишет газета, сейчас оба ООО на 100% принадлежат CH Gas.

По мнению собеседников газеты, покупателем месторождений мог бы стать "Газпром", который собирается привлечь "Лукойл" для освоения Лаявожского и Ванейвисского месторождений.