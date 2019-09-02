МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Консорциум индийских компаний во главе с государственной нефтегазовой корпорацией ONGC Videsh может приобрести 49% в Ванкорской группе месторождений, пишет в понедельник Business Standard.

"Предварительный договор для консорциума индийских компаний во главе с OVL (зарубежное подразделение ONGC — ред.) о приобретении около 49% акций в российском Ванкорском кластере месторождений, может быть подписан в ходе ежегодной встречи премьер-министра Нарендры Моди и президента РФ Владимира Путина на этой неделе", — говорится в сообщении.

Двусторонние переговоры Путина и Моди запланированы на 4 сентября в рамках Восточного экономического форума.

Индийской ONGC принадлежит 26% в "Ванкорнефти", разрабатывающей Ванкорское нефтегазовое месторождение, еще 23,9% — у консорциума индийских инвесторов (Oil India Limited, Indian Oil Corporation Limited и Bharat PetroResources Limited), 50,1% — у "Роснефти".

В октябре 2016 года "Роснефть" сообщала, что консорциум из пяти индийских нефтегазовых государственных компаний (четыре владельца долей в "Ванкорнефти" плюс Hindustan Petroleum Corporation) приступает к переговорам с "Роснефтью" о возможном приобретении долей в Сузунском, Тагульском и Лодочном месторождениях, рассматривая их как единый актив. Эти три месторождения, а также Ванкорское, расположены на севере Восточной Сибири, в Красноярском крае, и все вместе входят в Ванкорский кластер. Оператором разработки месторождений является "Ванкорнефть".

По данным источников Business Standard, ONGC (в лице OVL) может получить 26% акций Сузунского, Тагульского и Лодочного месторождений, консорциум Indian Oil Corp (IOC), Oil India Ltd и Bharat PetroResources Ltd — 23% акций.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин в начале апреля на встрече с Путиным говорил, что "Роснефть" рассматривает возможность создания Арктического кластера на основе как собственных, так и других проектов региона, таких как Ванкорский кластер, в том числе Ванкор, Сузун, Тагул, Лодочное месторождение, а также ряд проектов Южного Таймыра. Добыча нефти на нем к 2030 году может достичь 100 миллионов тонн.